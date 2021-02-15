В Бурятии сняли на видео зимние красоты Баргузинской долины

В Бурятии сняли красоты Баргузинской долины. В ролике - зимние виды Баргузинского дацана, курорта Умхэй и водопадов в ущелье реки Алла, субурган.- Курорт Умхэй расположен на севере Баргузинской долины, на маленьком островке Умхей и по обеим сторонам реки Баргузин. Вода умхейских источников показана при лечении двух десятков заболеваний, среди которых болезни костно-мышечной системы, кожные и гинекологические заболевания, - отметил автор ролика Виктор Павлов.Часть завораживающего видео снята с квадрокоптера.

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