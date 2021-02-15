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Иркутская область примет участие в Специальной Олимпиаде

Иркутская область примет участие в Специальной Олимпиаде
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Спортсмены региона прошли отбор в состав сборной России

Спортсмены Иркутской области успешно выступили на всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады по зимним видам спорта, которая с 3 по 8 февраля проходила в Казани. Представители региона участвовали в трёх видах спорта: в горнолыжном спорте, лыжных гонках и беге на снегоступах.

Как рассказал заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырёв, всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по зимним видам спорта в Казани была отборочной на всемирные зимние игры Специальной Олимпиады, которые состоятся с 22 по 28 января 2022 года. Спортсмены региона по итогам жеребьёвки вошли в состав сборной России для участия в Играх по трём видам спорта.

В соревнованиях по горнолыжному спорту участвовали десять спортсменов, девять – из Иркутска, один – из Саянска. Они завоевали 11 золотых наград, девять – серебряных. Анна Томских выиграла две золотые и одну серебряную медаль. Артём Каличенко стал трёхкратным победителем спартакиады. Александра Басан взяла одно «золото» и два «серебра». Ольга Шутова заняла первое и второе места. Ирине Рудаковой вручили одну золотую и две серебряные медали. Дважды одержал победу Роман Новиков. Дмитрий Дидин также стал победителем. Две серебряные награды – у Александра Былкова, ещё одно «серебро» – у Романа Яковлева.

По результатам жеребьёвки в основной состав сборной команды России для участия во всемирных зимних играх Специальной Олимпиады в 2022 году из горнолыжников отобрались два человека – иркутяне Анна Томских и Роман Новиков, в запасной состав – Александра Басан из Саянска, а также иркутские спортсмены Артём Каличенко, Александр Былков и Роман Яковлев.

В соревнованиях по лыжным гонкам от области участвовали девять спортсменов из Иркутска, Саянска и Киренска. В копилке лыжников – четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды.

На дистанции 5 км свободным стилем второй и на дистанции 2,5 км первой стала Руслана Марченко. На 5 км среди юношей первым финишировал Равшан Савельев. Юлия Зырянова стала серебряным призером на 100 метрах и бронзовым на дистанции 50 метров. Ещё бронзовые награды – у Сергея Балагурова и Виктора Куодите на 500-метровой дистанции. Виктор Куодите также занял второе место на дистанции 1 км. Александр Гейнц одержал победу на километровой дистанции, «бронза» – у Сергея Балагурова. Александр Гейнц также выиграл гонку на 2,5 километра.

По итогам соревнований два лыжника Иркутской области включены в состав сборной команды России для участия во всемирных зимних играх Специальной Олимпиады. Это Руслана Марченко и Александр Гейнц.

В беге на снегоступах участвовали восемь спортсменов из Ангарска и Саянска. В целом этот вид спорта на спартакиаде стал самым многочисленным. Воспитанница тренера Алексея Шарапова из Ангарска Кристина Тарасова завоевала золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров. Ангарчанин Роман Москвитин стал бронзовым призёром на 100 и 200 метрах.

Успешно выступили саянские спортсмены в беге на снегоступах. Первые места заняли Сергей Героев (50 метров) и Татьяна Савченко (100 метров). Серебряными призёрами стали Дарья Иванова (25 метров) и Егор Митюков (200 метров). «Бронзу» на 100-метровой дистанции выиграла Марина Бобылева.

На всемирные Специальные Олимпийские игры получили право поехать в составе сборной России Дарья Иванова, Татьяна Савченко и Сергей Героев, в запасной состав вошла Кристина Тарасова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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