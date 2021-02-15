Он расправился со старушками с помощью ножа и полена
14 февраля 2021 года в одном из домов в селе Нижний Торей Джидинского района обнаружены тела двух местных жительниц, 59 и 67 лет с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями груди, спины, живота и повреждениями головы.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц».
Задержан 28-летний внук потерпевших. В ходе проведенного допроса он дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. Сейчас его показания проверяются на месте преступления, после чего будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
По данным следствия, молодой человек проживал в селе Нижний Торей вместе с бабушкой. На протяжении последнего месяца ежедневно он употреблял спиртное, что вынудило пожилую женщину оставить дом и уйти жить к своей сестре. 13 февраля вечером пьяный внук решил навестить бабушку. Однако при встрече между ними произошла ссора, в ходе которой парень схватил полено и с силой нанес им несколько ударов своей жертве по голове и конечностям, после чего добил её ножом.
В это время в комнату зашла сестра потерпевшей. Молодой человек также при помощи ножа и полена расправился со второй бабушкой, после чего выбежал на улицу и скрылся с места происшествия. Следующим утром навестить хозяйку дома и поздравить ее с днем рождения пришел племянник, который обнаружил тела потерпевших и позвонил в отдел полиции.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.
В Бурятии внук убил бабушку и её сестру
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он снял магнитные клипсы и надел украденное на себя
В ролике показаны водопады в ущелье реки Алла, курорт Умхэй и дацан
Инструкция от прокуратуры РФ
Он расправился со старушками с помощью ножа и полена
С начала февраля с улиц Иркутска вывезено более 38 тысяч тонн снега
Мужчину передали матери
В числе интересных проектов – безэлектродные лампы, электрофильтр на домовые трубы, наконечники для пипеточных дозаторов и т.д.
Выяснилось, что отморозки также надругались над телом умершего
Роспотребнадзор выявил антиковидные нарушения
Ирина Ологонова с братьями повторила трогательный снимок 30-летней давности
Спасатели дали ценные советы
Журналисты побывали на молебнах, обрядах и празднике на площади Советов
Профилактическое мероприятие прошло на Мамае
Леонид Александрович Пшеничников более 31 года проработал в ГАИ
На конкурс принимаются фильмы, телевизионные репортажи, блоги и фоторепортажи