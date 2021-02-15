В Бурятии внук убил бабушку и её сестру

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он расправился со старушками с помощью ножа и полена



14 февраля 2021 года в одном из домов в селе Нижний Торей Джидинского района обнаружены тела двух местных жительниц, 59 и 67 лет с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями груди, спины, живота и повреждениями головы.



Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц».



Задержан 28-летний внук потерпевших. В ходе проведенного допроса он дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. Сейчас его показания проверяются на месте преступления, после чего будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



По данным следствия, молодой человек проживал в селе Нижний Торей вместе с бабушкой. На протяжении последнего месяца ежедневно он употреблял спиртное, что вынудило пожилую женщину оставить дом и уйти жить к своей сестре. 13 февраля вечером пьяный внук решил навестить бабушку. Однако при встрече между ними произошла ссора, в ходе которой парень схватил полено и с силой нанес им несколько ударов своей жертве по голове и конечностям, после чего добил её ножом.



В это время в комнату зашла сестра потерпевшей. Молодой человек также при помощи ножа и полена расправился со второй бабушкой, после чего выбежал на улицу и скрылся с места происшествия. Следующим утром навестить хозяйку дома и поздравить ее с днем рождения пришел племянник, который обнаружил тела потерпевших и позвонил в отдел полиции.



- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.

