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В Бурятии внук убил бабушку и её сестру

В Бурятии внук убил бабушку и её сестру
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он расправился со старушками с помощью ножа и полена

14 февраля 2021 года в одном из домов в селе Нижний Торей Джидинского района обнаружены тела двух местных жительниц, 59 и 67 лет с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями груди, спины, живота и повреждениями головы.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц».

Задержан 28-летний внук потерпевших. В ходе проведенного допроса он дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. Сейчас его показания проверяются на месте преступления, после чего будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, молодой человек проживал в селе Нижний Торей вместе с бабушкой. На протяжении последнего месяца ежедневно он употреблял спиртное, что вынудило пожилую женщину оставить дом и уйти жить к своей сестре. 13 февраля вечером пьяный внук решил навестить бабушку. Однако при встрече между ними произошла ссора, в ходе которой парень схватил полено и с силой нанес им несколько ударов своей жертве по голове и конечностям, после чего добил её ножом.

В это время в комнату зашла сестра потерпевшей. Молодой человек также при помощи ножа и полена расправился со второй бабушкой, после чего выбежал на улицу и скрылся с места происшествия. Следующим утром навестить хозяйку дома и поздравить ее с днем рождения пришел племянник, который обнаружил тела потерпевших и позвонил в отдел полиции.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии. 
убийство
 
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