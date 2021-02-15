С начала февраля с улиц Иркутска вывезено более 38 тысяч тонн снега
С начала февраля с улиц Иркутска вывезено более 38 тысяч тонн снега. Об этом мэру Иркутска Руслану Болотову доложил директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин. По словам руководителя муниципального предприятия, количество снежной массы, вывезенной за 15 дней февраля, уже превысило количество собранного снега за весь январь.
– Увеличение объёма вывоза снега связано с обильными снегопадами, которые не типичны для февраля. Кроме того, работу усиливаем в рамках подготовки к весеннему периоду. До наступления положительных температур необходимо вывезти снег из так называемых накопителей. Параллельно с этим продолжаем выполнять текущую работу по посыпке дорог и содержанию тротуаров и остановок, – доложил Михаил Малыхин.
В выходные в городе работало 228 единиц техники и почти 300 человек. Уборкой было охвачено 186 улиц. Было вывезено 7345 тонн снега.
По поручению мэра Руслана Болотова комитетами по управлению округами была усилена работа управляющих компаний во дворах многоквартирных домов. На уборке было задействовано более 1000 дворников, 50 единиц техники. Всего за выходные очищено от снега и наледи 1650 дворов, сообщили в пресс-службе мэрии.
В Иркутске в феврале вывезли больше снега, чем за весь январь
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