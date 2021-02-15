 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 февраля

14 февраля

Популярное

Двое забайкальцев, избивших до смерти улан-удэнца, предстанут перед судом

Двое забайкальцев, избивших до смерти улан-удэнца, предстанут перед судом
Общество,  Фото:pixabay.com
Выяснилось, что отморозки также надругались над телом умершего

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня в селе Бада Забайкальского края произошла трагедия. Двое парней убили приехавшего в село в гости к родственникам 17-летнего улан-удэнца. 

Он ушёл гулять с друзьями вечером 20 июня, но домой так и не вернулся. На следующий день родственники подали заявление в полицию. К поискам, помимо полицейских, подключились волонтёры и военные. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Родные предлагали вознаграждение в 300 тысяч за реальное и подтверждённое местонахождение юноши.

Позже были задержаны двое местных жителей. На допросе они сознались в содеянном и показали, где спрятали тело.

Сейчас стало известно, что в Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 18 и 19-летних жителей. Они обвиняются в разбое, убийстве с целью скрыть другое преступление и надругательстве над телом умершего.

По версии следствия, в ночь на 21 июня 2020 года в селе Бада пьяные обвиняемые, один из которых на тот момент был несовершеннолетним, напали на 17-летнего юношу и отобрали у него мобильный телефон. После этого они ударили его ножом и попытались убежать.

Однако парень догнал обидчиков и начал с ними драться. Нападавшие снова избили парня, отобрали у него наручные часы и серебряную цепь.

- Для сокрытия следов совершенного преступления обвиняемые нанесли юноше множественные удары по голове и телу ногами, руками, а также ножами и камнями. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

Позже эксперты насчитали на теле погибшего свыше 50 травмирующих воздействий.

После убийства обвиняемые надругались над телом умершего и убежали.

- Оба обвиняемых были задержаны сотрудниками правоохранительных органов на следующий день, по ходатайству следствия судом в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела было поручено следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю. 

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ нашли вора, ушедшего из магазина в краденом
В Улан-Удэ нашли вора, ушедшего из магазина в краденом
Общество, 15.02.2021
Он снял магнитные клипсы и надел украденное на себя
В Бурятии сняли на видео зимние красоты Баргузинской долины
В Бурятии сняли на видео зимние красоты Баргузинской долины
Общество, 15.02.2021
В ролике показаны водопады в ущелье реки Алла, курорт Умхэй и дацан
Как не стать жертвой мошенников?
Общество, 15.02.2021
Инструкция от прокуратуры РФ
В Бурятии внук убил бабушку и её сестру
В Бурятии внук убил бабушку и её сестру
Общество, 15.02.2021
Он расправился со старушками с помощью ножа и полена
В Иркутске в феврале вывезли больше снега, чем за весь январь
В Иркутске в феврале вывезли больше снега, чем за весь январь
Общество, 15.02.2021
С начала февраля с улиц Иркутска вывезено более 38 тысяч тонн снега
В Улан-Удэ Юрию Трутневу представили разработки Приборостроительного объединения (фоторепортаж)
В Улан-Удэ Юрию Трутневу представили разработки Приборостроительного объединения (фоторепортаж)
Общество, 15.02.2021
В числе интересных проектов – безэлектродные лампы, электрофильтр на домовые трубы, наконечники для пипеточных дозаторов и т.д.  
Двое забайкальцев, избивших до смерти улан-удэнца, предстанут перед судом
Двое забайкальцев, избивших до смерти улан-удэнца, предстанут перед судом
Общество, 15.02.2021
Выяснилось, что отморозки также надругались над телом умершего
В Улан-Удэ владельца пивного магазина оштрафовали на 50 тысяч
В Улан-Удэ владельца пивного магазина оштрафовали на 50 тысяч
Общество, 15.02.2021
Роспотребнадзор выявил антиковидные нарушения
Бурятская борица показала своих братьев
Бурятская борица показала своих братьев
Общество, 15.02.2021
Ирина Ологонова с братьями повторила трогательный снимок 30-летней давности
На федеральном канале рассказали о праздновании Белого месяца в Бурятии
На федеральном канале рассказали о праздновании Белого месяца в Бурятии
Общество, 15.02.2021
Журналисты побывали на молебнах, обрядах и празднике на площади Советов
В Бурятии у владельцев снегоходов проверили водительские права
В Бурятии у владельцев снегоходов проверили водительские права
Общество, 15.02.2021
Профилактическое мероприятие прошло на Мамае
В Бурятии на 95-м году жизни скончался фронтовик
Общество, 15.02.2021
Леонид Александрович Пшеничников более 31 года проработал в ГАИ
Красоты Забайкалья могут стать «Дивом России»
Красоты Забайкалья могут стать «Дивом России»
Общество, 15.02.2021
На конкурс принимаются фильмы, телевизионные репортажи, блоги и фоторепортажи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^