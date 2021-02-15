Двое забайкальцев, избивших до смерти улан-удэнца, предстанут перед судом



Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня в селе Бада Забайкальского края произошла трагедия. Двое парней убили приехавшего в село в гости к родственникам 17-летнего улан-удэнца.





- Для сокрытия следов совершенного преступления обвиняемые нанесли юноше множественные удары по голове и телу ногами, руками, а также ножами и камнями. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.







Он ушёл гулять с друзьями вечером 20 июня, но домой так и не вернулся. На следующий день родственники подали заявление в полицию. К поискам, помимо полицейских, подключились волонтёры и военные. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Родные предлагали вознаграждение в 300 тысяч за реальное и подтверждённое местонахождение юноши.Позже были задержаны двое местных жителей. На допросе они сознались в содеянном и показали, где спрятали тело.Сейчас стало известно, что в Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 18 и 19-летних жителей. Они обвиняются в разбое, убийстве с целью скрыть другое преступление и надругательстве над телом умершего.По версии следствия, в ночь на 21 июня 2020 года в селе Бада пьяные обвиняемые, один из которых на тот момент был несовершеннолетним, напали на 17-летнего юношу и отобрали у него мобильный телефон. После этого они ударили его ножом и попытались убежать.Однако парень догнал обидчиков и начал с ними драться. Нападавшие снова избили парня, отобрали у него наручные часы и серебряную цепь.Позже эксперты насчитали на теле погибшего свыше 50 травмирующих воздействий.После убийства обвиняемые надругались над телом умершего и убежали.- Оба обвиняемых были задержаны сотрудниками правоохранительных органов на следующий день, по ходатайству следствия судом в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела было поручено следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.