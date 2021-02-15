 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 февраля

14 февраля

Популярное

Самбисты Иркутской области стали призёрами первенства России

Самбисты Иркутской области стали призёрами первенства России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Один из них получил путёвку на первенство Европы

Спортсмены Иркутской области выиграли серебряную и бронзовую медали на первенстве России по самбо среди юниоров и юниорок 18-20 лет, которое с 11 по 15 февраля состоялось в Ханты-Мансийске. За звание сильнейших самбистов России, а также путёвки на первенства мира и Европы боролись около 400 спортсменов из 54 регионов страны.

Среди юниоров в весовой категории 58 кг второе место занял Андрей Онищенко из Усть-Илимска. Спортсмен также выполнил норматив мастера спорта России и прошёл отбор на первенство Европы по самбо. Андрей тренируется у Артура Сунгатуллина.

Среди юниорок в весовой категории 80 кг бронзовую медаль взяла усольская спортсменка Екатерина Браценюк. Тренерами Екатерины являются Антон Томин и Александр Голубев, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутская область спорт самбо первенство России
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии провели праздничный турнир по настольному теннису
В Бурятии провели праздничный турнир по настольному теннису
Общество, 15.02.2021
Также спортсмены соревновались в шууд-теннисе
В Бурятии снайперы соревнуются в уничтожении беспилотников
В Бурятии снайперы соревнуются в уничтожении беспилотников
Общество, 15.02.2021
Подходит к концу второй этап конкурса «Снайперский рубеж»
Ушуисты Бурятии забрали «золото» чемпионата ДФО
Ушуисты Бурятии забрали «золото» чемпионата ДФО
Общество, 15.02.2021
За медали боролись более 230 спортсменов из пяти регионов
В Бурятии пауки-волки вышли на охоту
В Бурятии пауки-волки вышли на охоту
Общество, 15.02.2021
Необычных зимних обитателей засняли в Чивыркуйском заливе
В Чите завершились всероссийские соревнования по волейболу
В Чите завершились всероссийские соревнования по волейболу
Общество, 15.02.2021
Забайкальские спортсмены стали серебряными призёрами «Летающего мяча»
В Улан-Удэ малышка Адиса получила первый укол «Спинразы»
В Улан-Удэ малышка Адиса получила первый укол «Спинразы»
Общество, 15.02.2021
На сегодня продолжается сбор средств на препарат, который спасёт девочку
Иркутская область примет участие в Специальной Олимпиаде
Иркутская область примет участие в Специальной Олимпиаде
Общество, 15.02.2021
Спортсмены региона прошли отбор в состав сборной России
Борцы Бурятии завоевали 39 медалей чемпионата ДФО
Борцы Бурятии завоевали 39 медалей чемпионата ДФО
Общество, 15.02.2021
Соревнования проходили в Улан-Удэ с 12 по 14 февраля
Бурятия оказалась на 34 месте в рейтинге по доступности бензина
Бурятия оказалась на 34 месте в рейтинге по доступности бензина
Общество, 15.02.2021
Жители республики могут позволить себе 815 литров бензина в месяц за среднюю зарплату  
Жителям Бурятии предлагают оставить «Культслед»
Жителям Бурятии предлагают оставить «Культслед»
Общество, 15.02.2021
Жителей региона приглашают участвовать в конкурсе идей новых достопримечательностей России
В Улан-Удэ отремонтировали семь остановок
В Улан-Удэ отремонтировали семь остановок
Общество, 15.02.2021
Также в городе установили более двух тысяч дорожных знаков
В Бурятии школьники изготовили светоотражатели
В Бурятии школьники изготовили светоотражатели
Общество, 15.02.2021
Дети прикрепили светоотражатели на портфели и верхнюю одежду
В Иркутской области мужчина умер во время драки
В Иркутской области мужчина умер во время драки
Общество, 15.02.2021
Подозреваемого искали почти год

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^