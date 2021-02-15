Один из них получил путёвку на первенство Европы
Спортсмены Иркутской области выиграли серебряную и бронзовую медали на первенстве России по самбо среди юниоров и юниорок 18-20 лет, которое с 11 по 15 февраля состоялось в Ханты-Мансийске. За звание сильнейших самбистов России, а также путёвки на первенства мира и Европы боролись около 400 спортсменов из 54 регионов страны.
Среди юниоров в весовой категории 58 кг второе место занял Андрей Онищенко из Усть-Илимска. Спортсмен также выполнил норматив мастера спорта России и прошёл отбор на первенство Европы по самбо. Андрей тренируется у Артура Сунгатуллина.
Среди юниорок в весовой категории 80 кг бронзовую медаль взяла усольская спортсменка Екатерина Браценюк. Тренерами Екатерины являются Антон Томин и Александр Голубев, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Самбисты Иркутской области стали призёрами первенства России
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