Самбисты Иркутской области стали призёрами первенства России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Один из них получил путёвку на первенство Европы



Спортсмены Иркутской области выиграли серебряную и бронзовую медали на первенстве России по самбо среди юниоров и юниорок 18-20 лет, которое с 11 по 15 февраля состоялось в Ханты-Мансийске. За звание сильнейших самбистов России, а также путёвки на первенства мира и Европы боролись около 400 спортсменов из 54 регионов страны.



Среди юниоров в весовой категории 58 кг второе место занял Андрей Онищенко из Усть-Илимска. Спортсмен также выполнил норматив мастера спорта России и прошёл отбор на первенство Европы по самбо. Андрей тренируется у Артура Сунгатуллина.



Среди юниорок в весовой категории 80 кг бронзовую медаль взяла усольская спортсменка Екатерина Браценюк. Тренерами Екатерины являются Антон Томин и Александр Голубев, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

