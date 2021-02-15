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В Бурятии снайперы соревнуются в уничтожении беспилотников

В Бурятии снайперы соревнуются в уничтожении беспилотников
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Подходит к концу второй этап конкурса «Снайперский рубеж»

В Восточном военном округе на полигоне «Бурдуны» со снайперами танкового и мотострелкового соединений, дислоцированных на территории Бурятии, завершается II этап конкурса «Снайперский рубеж». Мероприятие проводится в рамках подготовки к армейским международным играм «АрМИ-2021».

На завершающем этапе конкурса участникам конкурса предстоит продемонстрировать свои навыки стрельбы по различным видам мишеней. Три статичных группы мишеней, которые располагаются на дальностях до 800 метров, а одна из мишеней имитирует беспилотный летательный аппарат (БЛА). Она движется со скоростью до 12 км/ч, на высоте до 2 метров и на дальности до 300 метров.

- Военнослужащие уже выполнили упражнения «Снайпер в обороне» и «Снайпер в наступлении». Особенностями данных упражнений является стрельба по мишеням на дальностях до 700 метров. Мишени поражаются от ближней к дальней на трёх стрелковых позициях шестью патронами, при этом упражнение «снайпер в обороне» выполняется ночью, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Также участники конкурса покажут свои умения в оборудовании и маскировке снайперской позиции с использованием подручных средств.

По результатам этапа конкурса определятся лучшие снайперские пары, которые отправятся на окружной отборочный этап конкурса, который пройдёт в марте текущего года.
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