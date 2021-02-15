Ирина Ологонова с братьями повторила трогательный снимок 30-летней давности
Известная бурятская спортсменка Ирина Ологонова показала в социальной сети своих братьев. Она поделилась с пользователями забавными снимками – спортсменка и её братья повторили фото 30-летней давности.
- 30 лет разница. Моя семья - моё богатство. Кто не знал, у меня пять родных братьев, я одна девочка в семье и шестой ребёнок - отхончик. Представляете да, как радовались мамой с папой? Интересно, моя бабушка в семье - тоже одна девочка, и пять братьев, получается через поколение повторили, - пишет она в своём аккаунте в Instagram.
Пользователи отмечают, как это здорово – иметь большую и дружную семью: «Какая невероятная история, все вокруг счастливы, родилась умница и красавица, с такими братьями за спиной», «Как путеводная звезда для своих братьев! Маме с папой низкий поклон за такую дочь, спортсменку, чемпионку!», «Это большое везение по всем параметрам: радость для родителей, особенно для мамы; отцы очень любят дочерей, а вы ещё и долгожданная; братья души не чают, наверное, в отхончике – сестричке; а сколько богатырей-защитников у вас! Всего самого наилучшего Вам и вашей большой дружной семье».
Бурятская борица показала своих братьев
Общество, Фото:
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