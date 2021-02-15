Музыканты Бурятии поздравили новосибирцев с праздником Белого месяца
В этом году Байкальский рождественский фестиваль совершил путешествие в Новосибирск. 10 февраля в Новосибирской филармонии выступили солистка Бурятской филармонии Дашима Соктоева, солистка Бурятского театра оперы и балета Ольга Жигмитова и звезда бурятской эстрады Чингис Раднаев. Музыканты исполнили бурятские песни, русские романсы и песни бурятских композиторов в сопровождении Русского академического оркестра под управлением Олега Огнёва.
Также новосибирскую публику ждал ещё один концерт с участием улан-удэнских музыкантов. 12 февраля на большой сцене Новосибирской филармонии выступила рок-группа «Сезон Dождей». Музыканты исполнили авторские песни в сопровождении камерного оркестра под управлением Ильи Дербилова. Новосибирская публика тепло приняла эксперимент музыкантов, сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.
Напомним, что в этом году Байкальский рождественский фестиваль претерпел ребрендинг и получил второе название «ЗИМА Fest». Первые концерты традиционного зимнего музыкального мероприятия проходили в январе в Улан-Удэ.
Байкальский фестиваль завершился концертами в Новосибирске
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