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15 февраля

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На федеральном канале рассказали о праздновании Белого месяца в Бурятии

На федеральном канале рассказали о праздновании Белого месяца в Бурятии
Общество,  Фото:скриншот
Журналисты побывали на молебнах, обрядах и празднике на площади Советов 

В воскресенье, 14 февраля, в эфире программы «Вести недели» на России 1 вышел большой сюжет о праздновании Белого месяца в Бурятии.

Корреспондент «Вестей» рассказал зрителям о буддийских дацанах, молитвах лам и местных обычаях. Побывала съёмочная группа также на Дугжуубе.

- Мы очищаемся. Это день, когда мы можем надеяться на лучший год, - рассказала местная жительница журналистам.

Также в сюжете были показаны традиционная резная мебель, национальные костюмы, бурятские блюда и чай с молоком, который пьют здесь уже сотни лет.

- Без молока не пьём, мы привыкли. Без молока это уже не чай, - подтвердил в сюжете житель Бурятии.

Заехали журналисты и на крытый лукодром в столице республики. Его официального открытия ещё не было, но там уже тренируются спортсмены, среди них - призёр Олимпийских игр Инна Степанова.

- Меткость у бурят в крови, и для того чтобы добиваться высоких результатов, нужна твёрдость руки и твёрдость характера, - заметила спортсменка.

Также показали в эфире уникального бурятского параспортсмена Александра Гомбожапова.

«Вот, у кого характер твёрже камня. Александр Гомбожапов - мастер спорта, который попадает в десятку вообще без рук. 17 лет назад упал на рельсы под поезд, но такой уж сибирский у него характер - всё равно стреляет. Это кажется невозможным, ведь у него и нога лишь одна» - восхищается корреспондент.

Показала съёмочная группа не только обычаи бурятского народа, но и традиции, уклад семейских. Журналисты побывали в старообрядческом музее и послушали песни ансамбля из села Тарбагатай.

- Чем более мы разные, тем более мы устойчивее. Любая однотонность и монотонность приводит к упадку. Когда у нас есть разные народы, разные обычаи, разные культурные традиции, это даёт, мне кажется, устойчивость. Нельзя стоять на одной ноге. Чем больше точек опоры, тем более устойчивее система, - поделился глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Соседство разных религий и традиций здесь в порядке вещей. В Улан-Удэ к Белому старцу приехал российский Дед Мороз из Великого Устюга. Открытость таких регионов привлекает, туристы едут и в Калмыкию, чтобы покататься на верблюдах, в горы Алтая и Тывы – увидеть дикую природу, а «таёжная, озёрная, степная» манит берегами священного Байкала», - заключается в сюжете «Вестей недели». 



Сагаалган
 
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