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В Бурятии военнослужащие получили «белую» пищу на Сагаалган

В Бурятии военнослужащие получили «белую» пищу на Сагаалган
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
В праздновании приняло участие более 9 тысяч военных

Военнослужащие-буддисты соединений и воинских частей общевойскового объединения, дислоцированного в Бурятии, отметили праздник Белого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В дни празднования верующие военнослужащие посетили дацаны, приняли участие в различных ритуалах и молебнах. Помимо этого, в столовых воинских частей и соединений для верующих в день Сагаалгана подготовлено особое меню, состоящее исключительно из «белой» пищи, которую по традиции готовят буддисты для этого праздника.

В текущем году праздник состоялся 12 февраля. Всего в праздновании лунного Нового года приняло участие более 9 тысяч военнослужащих.
Бурятия военнослужащие ВВО Сагаалган
 
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