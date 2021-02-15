В праздновании приняло участие более 9 тысяч военных
Военнослужащие-буддисты соединений и воинских частей общевойскового объединения, дислоцированного в Бурятии, отметили праздник Белого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В дни празднования верующие военнослужащие посетили дацаны, приняли участие в различных ритуалах и молебнах. Помимо этого, в столовых воинских частей и соединений для верующих в день Сагаалгана подготовлено особое меню, состоящее исключительно из «белой» пищи, которую по традиции готовят буддисты для этого праздника.
В текущем году праздник состоялся 12 февраля. Всего в праздновании лунного Нового года приняло участие более 9 тысяч военнослужащих.
В Бурятии военнослужащие получили «белую» пищу на Сагаалган
Общество, Фото:
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