В Бурятии у владельцев снегоходов проверили водительские права

Общество, Фото: РА ГО и ЧС

Профилактическое мероприятие прошло на Мамае



13 февраля работники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы были привлечены для помощи в рейде сотрудников Государственного технического надзора. Они проводили проверку над владельцами снегоходов в местности горы Мамай.



В течение дня внедорожные мотосредства проверяли на наличие на них госрегистрации и водительских прав.



- Было много ситуаций, когда отсутствие прав на снегоходы приводило к плохим последствиям. Помню яркий случай: женщина каталась на снегоходе и выехала на мост, не справилась с управлением и упала вниз. Это привело в травмам конечностей. А ведь это ещё «цветочки»! Можно и разбиться. Лучше научиться водить нормально, получить права и не бояться за себя и других людей, - рассказал спасатель БРПСС Даши Аюшеев.



На горе Мамай до вечера 14 февраля остались два спасателя БРПСС. Они проводили профилактические мероприятия по безопасности в горах.



Несчастных случаев обнаружено не было.