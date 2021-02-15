Профилактическое мероприятие прошло на Мамае
13 февраля работники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы были привлечены для помощи в рейде сотрудников Государственного технического надзора. Они проводили проверку над владельцами снегоходов в местности горы Мамай.
В течение дня внедорожные мотосредства проверяли на наличие на них госрегистрации и водительских прав.
- Было много ситуаций, когда отсутствие прав на снегоходы приводило к плохим последствиям. Помню яркий случай: женщина каталась на снегоходе и выехала на мост, не справилась с управлением и упала вниз. Это привело в травмам конечностей. А ведь это ещё «цветочки»! Можно и разбиться. Лучше научиться водить нормально, получить права и не бояться за себя и других людей, - рассказал спасатель БРПСС Даши Аюшеев.
На горе Мамай до вечера 14 февраля остались два спасателя БРПСС. Они проводили профилактические мероприятия по безопасности в горах.
Несчастных случаев обнаружено не было.
В Бурятии у владельцев снегоходов проверили водительские права
Общество, Фото:
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