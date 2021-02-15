Турнир проходил в Омске
Сборная Иркутской области заняла первое общекомандное место на XXV всероссийских соревнованиях по дзюдо, посвящённых памяти мастера спорта СССР, полковника полиции Николая Анохина и заслуженного тренера СССР Анатолия Хмелева. Турнир среди мужчин и женщин проходил с 13 по 14 февраля в Омске и собрал более 100 участников из 16 субъектов РФ.
Золотые медали завоевали Андрей Долгов (весовая категория до 60 кг), Обид Джебов (до 66 кг), Гаджимурад Омаров (до 81 кг) и Михаил Белизов (до 100 кг). Серебряные медали выиграли Курбан Кудиев в весовой категории до 73 кг, Андрей Пермяков в весе до 90 кг и Дарья Коваленко в категории до 48 кг. Бронзовым призёром стал Даниил Клешков, выступающий в весовой категории свыше 100 кг.
Андрей Долгов тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спартак» в Братске у Александра Степанова. Обид Джебов, Гаджимурад Омаров и Курбан Кудиев тренируются в спортивном клубе «Мори» под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых и учатся в государственном училище олимпийского резерва города Иркутска.
Андрей Пермяков и Дарья Коваленко занимаются в училище олимпийского резерва в Ангарске у Виталия Бронникова и Александра Степанова. Михаил Белизов выступает за ЦСКА, тренеры – Сергей и Алексей Гончаровы, Сергей Иванов. Даниил Клешков также тренируется под руководством Сергея и Алексея Гончаровых и Сергея Иванова в отделении дзюдо детско-юношеской спортивной школы СОЦ «Иркут-Зенит». Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутская область выиграла всероссийские соревнования по дзюдо
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Один из них получил путёвку на первенство Европы
Также спортсмены соревновались в шууд-теннисе
Турнир проходил в Омске
Подходит к концу второй этап конкурса «Снайперский рубеж»
За медали боролись более 230 спортсменов из пяти регионов
Необычных зимних обитателей засняли в Чивыркуйском заливе
Забайкальские спортсмены стали серебряными призёрами «Летающего мяча»
На сегодня продолжается сбор средств на препарат, который спасёт девочку
Спортсмены региона прошли отбор в состав сборной России
Соревнования проходили в Улан-Удэ с 12 по 14 февраля
Жители республики могут позволить себе 815 литров бензина в месяц за среднюю зарплату
Жителей региона приглашают участвовать в конкурсе идей новых достопримечательностей России
Также был снят клип на песню
Также в городе установили более двух тысяч дорожных знаков
Дети прикрепили светоотражатели на портфели и верхнюю одежду