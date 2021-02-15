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Иркутская область выиграла всероссийские соревнования по дзюдо

Иркутская область выиграла всероссийские соревнования по дзюдо
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Турнир проходил в Омске

Сборная Иркутской области заняла первое общекомандное место на XXV всероссийских соревнованиях по дзюдо, посвящённых памяти мастера спорта СССР, полковника полиции Николая Анохина и заслуженного тренера СССР Анатолия Хмелева. Турнир среди мужчин и женщин проходил с 13 по 14 февраля в Омске и собрал более 100 участников из 16 субъектов РФ.

Золотые медали завоевали Андрей Долгов (весовая категория до 60 кг), Обид Джебов (до 66 кг), Гаджимурад Омаров (до 81 кг) и Михаил Белизов (до 100 кг). Серебряные медали выиграли Курбан Кудиев в весовой категории до 73 кг, Андрей Пермяков в весе до 90 кг и Дарья Коваленко в категории до 48 кг. Бронзовым призёром стал Даниил Клешков, выступающий в весовой категории свыше 100 кг.

Андрей Долгов тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спартак» в Братске у Александра Степанова. Обид Джебов, Гаджимурад Омаров и Курбан Кудиев тренируются в спортивном клубе «Мори» под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых и учатся в государственном училище олимпийского резерва города Иркутска.

Андрей Пермяков и Дарья Коваленко занимаются в училище олимпийского резерва в Ангарске у Виталия Бронникова и Александра Степанова. Михаил Белизов выступает за ЦСКА, тренеры – Сергей и Алексей Гончаровы, Сергей Иванов. Даниил Клешков также тренируется под руководством Сергея и Алексея Гончаровых и Сергея Иванова в отделении дзюдо детско-юношеской спортивной школы СОЦ «Иркут-Зенит». Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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