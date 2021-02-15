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В Усть-Ордынском округе дом спорта достроят в 2022 году

В Усть-Ордынском округе дом спорта достроят в 2022 году
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
На завершение долгостроя предусмотрено 866 млн рублей

Дом спорта в окружном центре Усть-Ордынского Бурятского округа откроют в 2022 году. С ходом работ на этом объекте во время рабочей поездки в Эхирит-Булагатский район ознакомился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Этот объект является долгостроем. Его начали возводить в 2002 году, в марте 2005 года работы остановили из-за отсутствия финансирования. Достройку объекта начали в 2020 году. Специалисты демонтировали старые конструкции, подготовили котлован, начали работы по устройству фундамента.

На строительство дома спорта в областном бюджете предусмотрено 866 млн рублей. Работы рассчитаны на два года. Площадь застройки составляет 5,6 тысяч кв. м, общая площадь здания – 11 тысяч кв. м. В нём будут залы для единоборств, настольного тенниса, большой игровой зал, а также галерея для национального бурятского вида спорта стрельбы из лука. Также в здании будут расположены конференц-зал, медико-восстановительный центр, буфет. Рядом построят стадион с беговыми дорожками и футбольным полем. Внутренняя трибуна Дома спорта будет рассчитана на 250 мест, наружная — на 1,5 тысячи, это позволит проводить там как спортивные, так и культурно-массовые мероприятия.

Напомним, что 12 февраля, в первый день Сагаалгана, на территории Усть-Ордынского окружного дацана «Тубдэн Даржилин» торжественно открылся Дом бурятского языка. Работать этот культурно-просветительский центр будет в рамках социального проекта «Булаг» («Родник»). Также в этот день состоялось открытие нового здания Усть-Ордынской национальной библиотеки. В трёхэтажном здании расположены сразу три учреждения культуры: национальная библиотека имени М.Н. Хангалова, центр народного творчества и центр художественных народных промыслов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области.
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