Мужчину задержал охранник
В Улан-Удэ в вещевой магазин зашёл пьяный мужчина. Он схватил несколько пар утеплённых штанов стоимостью более 10 тысяч рублей и попытался убежать. Однако охранник остановил его и нажал «тревожную кнопку», сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
На место приехал наряд Росгвардии. Они доставили задержанного в отдел полиции. 33-летний улан-удэнец был ранее неоднократно судим за имущественные преступления и находился под административным надзором. Возбуждено уголовное дело.
В Улан-Удэ пьяный мужчина пытался убежать из магазина со штанами
Общество, Фото:
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