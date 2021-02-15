В Улан-Удэ и 9 районах республики пройдёт «Лыжня России»
21 февраля у жителей Улан-Удэ, Селенгинского, Кабанского, Прибайкальского, Мухоршибирского, Закаменского, Заиграевского, Баргузинского, Кяхтинского и Джидинского районов Бурятии появился хороший способ провести выходные – принять участие во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России - 2021». В Улан-Удэ спортивное мероприятие стартует в 10:00 на Верхней Берёзовке в спортивно-оздоровительном центре «Зорька».
- Мы ждём не только профессионалов, но и любителей, всех желающих провести свой выходной на свежем воздухе. Здесь совсем не важна техника или скорость, главное – лыжи, палки и большое желание дойти до финиша, - сообщает пресс-служба минспорта республики.
Победителей лыжных гонок ждут кубки и памятные призы. O точном месте проведения мероприятий будет сообщено позже.
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Бурятия встанет на лыжи 21 февраля
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