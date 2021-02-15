В Бурятии владельца пункта приёма древесины оштрафован на 40 тысяч

Прокуратура выявила нарушение



В Бурятии владелец пункта приёма и отгрузки древесины учёт принимаемой и отправляемой древесины вёл ненадлежащим образом.



Прокурорская проверка выяснила, что не заносятся сведения из первичных учётных документов каждой партии древесины, а также иные сведения, предусмотренные установленной формой ведения книги учёта принятой и отгруженной древесины.



В отношении генерального директора возбуждено административное дело. Мировым судом Железнодорожного района Улан-Удэ владелец пункта приёма и отгрузки древесины признан виновным, ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

