Прокуратура выявила нарушение
В Бурятии владелец пункта приёма и отгрузки древесины учёт принимаемой и отправляемой древесины вёл ненадлежащим образом.
Прокурорская проверка выяснила, что не заносятся сведения из первичных учётных документов каждой партии древесины, а также иные сведения, предусмотренные установленной формой ведения книги учёта принятой и отгруженной древесины.
В отношении генерального директора возбуждено административное дело. Мировым судом Железнодорожного района Улан-Удэ владелец пункта приёма и отгрузки древесины признан виновным, ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Бурятии владельца пункта приёма древесины оштрафован на 40 тысяч
Общество, Фото:
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