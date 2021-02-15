Разработан годовой календарь мероприятий
12 февраля во дворце детского и юношеского творчества прошло торжественное открытие «Года Байкала в Иркутской области». В нем приняли участие учащиеся городских школ, преподаватели и представители экологических организаций.
– Сегодня мы открываем целый год различных мероприятий, связанных с нашей жемчужиной, о которой знаю в каждом уголке земли – озером Байкал. В этом году исполняется ровно 25 лет, как наше озеро получило статус всемирного природного наследия «ЮНЕСКО», уверена, что вы достойно будете защищать и любить наш родной Байкал, – отметила министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.
В этот день во дворце детского и юношеского творчества для школьников прошли квесты на знание истории Байкала, танцевальный флешмоб и другие активности. Также министерством природных ресурсов и экологии региона разработан годовой календарь мероприятий, ознакомиться с ними можно на сайте ведомства.
С инициативой о проведении года Байкала в Иркутской области в сентябре 2020 года выступил губернатор Игорь Кобзев, сообщили в мэрии Иркутска.
В Иркутске прошло торжественное открытие «Года Байкала»
Общество, Фото:
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