В Иркутске прошло торжественное открытие «Года Байкала»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Разработан годовой календарь мероприятий



12 февраля во дворце детского и юношеского творчества прошло торжественное открытие «Года Байкала в Иркутской области». В нем приняли участие учащиеся городских школ, преподаватели и представители экологических организаций.



– Сегодня мы открываем целый год различных мероприятий, связанных с нашей жемчужиной, о которой знаю в каждом уголке земли – озером Байкал. В этом году исполняется ровно 25 лет, как наше озеро получило статус всемирного природного наследия «ЮНЕСКО», уверена, что вы достойно будете защищать и любить наш родной Байкал, – отметила министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.



В этот день во дворце детского и юношеского творчества для школьников прошли квесты на знание истории Байкала, танцевальный флешмоб и другие активности. Также министерством природных ресурсов и экологии региона разработан годовой календарь мероприятий, ознакомиться с ними можно на сайте ведомства.



С инициативой о проведении года Байкала в Иркутской области в сентябре 2020 года выступил губернатор Игорь Кобзев, сообщили в мэрии Иркутска.

