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В Бурятии подростки сыграли в мини-футбол на Сагаалган

В Бурятии подростки сыграли в мини-футбол на Сагаалган
Общество,  Фото:пресс-служба ДФЛ РБ
«Золото» взяли команды из Кудары-Сомона и спортшколы №5

13 февраля в Иволгинском районе Бурятии состоялся турнир по мини-футболу, посвящённый Сагаалгану. В соревнованиях во дворце спорта Иволгинска принимали участие девушки и юноши 2006-2008 годов рождения.

На турнир были приглашены по 5 команд юношей и девушек из разных районов республики и Улан-Удэ. Встречи проходили по круговой системе. В сетке у юношей, судьба золотых медалей решалась в последней игре, в которой встретились спортшкола №5 и ДФК «Селенга». Матч закончился ничьёй – 1:1, но принёс команде СШ №5 первое место. Второе место заняла ДФК «Селенга». Третье – сборная Бичурского района.

У девушек ожидаемо первое место заняли представительницы Кударинской СОШ, которые обыграли всех своих соперниц. Второе место осталось за ДЮСШ Селенгинского района, третье место заняли девушки из Кижингинского района, которые в последней встрече обыграли СШОР Гусиноозёрска со счётом 4:2. Об этом сообщает пресс-служба детской футбольной лиги Бурятии.
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