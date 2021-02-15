Преступника задержали по «горячим следам»
11 февраля в Забайкальском национальном парке на кордоне Монахово неизвестный повредил колёса автомобиля госинспектора оперативной группы «Баргузин».
На место происшествия были вызваны сотрудники отделения полиции. По «горячим следам» злоумышленник был задержан и дал признательные показания, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
О мотивах поступка не сообщается. Судя по фото, злоумышленник повредил колёса, порезав их.
В Бурятии госинспектору в нацпарке повредили колёса
Общество, Фото:
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