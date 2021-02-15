В Бурятии госинспектору в нацпарке повредили колёса

Преступника задержали по «горячим следам»



11 февраля в Забайкальском национальном парке на кордоне Монахово неизвестный повредил колёса автомобиля госинспектора оперативной группы «Баргузин».



На место происшествия были вызваны сотрудники отделения полиции. По «горячим следам» злоумышленник был задержан и дал признательные показания, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



О мотивах поступка не сообщается. Судя по фото, злоумышленник повредил колёса, порезав их.

