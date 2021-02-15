Жителей Бурятии ждёт шестидневная рабочая неделя

На этой неделе ожидается рабочая суббота



На этой неделе жителям Бурятии, как и всем россиянам, придётся поработать шесть дней. Помимо классической пятидневки, с понедельника по пятницу, к трудовым будням добавилась суббота, 20 февраля, сообщает Российская газета со ссылкой на Роструд.



Неделя, с 15 по 20 февраля, станет единственной в нынешнем году, когда рабочих дней будет шесть, а не пять. При этом День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, сократит следующую рабочую неделю до трёх дней, с 24 по 26 февраля. Отдыхать же россияне будут с 21 по 23 февраля.



Следующие длинные выходные наступят всего через три недели. Международный женский день, 8 марта, сократит рабочую неделю до четырёх дней - с 9 по 12 марта. А отдыхать будем с 6 по 8 марта. В мае первые две рабочие недели также будут четырёхдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, нерабочими - с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

