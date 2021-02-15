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В Туве создадут академию горлового пения

В Туве создадут академию горлового пения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Строительство начнут в следующем году

В Туве откроется международная академия хоомея – первое образовательное учреждение России, занимающееся горловым пением. Руководителем учреждения назначен известный исполнитель горлового пения Бады-Доржу Ондар, сообщает пресс-служба администрации РТ.

В этом году начнётся проектирование, а уже в следующем году стартует строительство большой академии Её планируют возвести напротив центра развития тувинской культуры и ремёсел в городе Кызыл. В ней будут изучаться все стороны хоомея – тувинского горлового пения. Это будет научное и учебное заведение.

О создании академии объявил глава Тувы Шолбан Кара-оол во время проведения обряда «Сан салыры» в ночь перед праздником Шагаа, новым годом по лунному календарю.
Тува музыка образование
 
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