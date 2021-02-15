Борцы Бурятии завоевали 39 медалей чемпионата ДФО

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Соревнования проходили в Улан-Удэ с 12 по 14 февраля



14 февраля в Бурятии завершился чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе в дисциплине «Вольная борьба» среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в течение трёх дней в универсальном зале физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ. В турнире приняло участие более 120 спортсменов, сообщает пресс-служба минспорта РБ.



По итогам чемпионата у сборной Бурятии 39 спортсменов, взошедших на пьедестал почёта.



Мужчины



До 61 кг

1. Алдар Бальжинимаев

2. Жаргал Дамдинов



До 65 кг

2. Эрдэм Будажанаев

3. Баясхалан Очиров



До 70 кг

1. Булат Батоев



До 74 кг

1. Евгений Жербаев

2. Буян Цыренов

3. Никита Жаргалов

3. Очир Доржиев



До 79 кг

3. Александр Рабданов

3. Буянто Шадапов



До 86 кг

1. Алексей Сабидаев



До 92 кг

2. Барас Базаров

3. Цэдаши Дугаров



До 97 кг

2. Алексей Анищик

3. Алдар Дондоков



125 кг

1. Балдан Цыжипов

2. Батор Доржиев



Женщины



До 50 кг

1. Дарима Санжиева

2. Ханда Цыбенова

3. Юлия Бамбагаева



До 53 кг

1. Саяна Будаева

2. Анастасия Красноярова

3. Александра Бабинцева



До 55 кг

1. Алена Сангадиева

3. Юлия Фирсова



До 57 кг

1. Наиля Абзалова



До 59 кг

1 Жаргалма Цыренова

2 Эржема Жамсаранова

3 Кристина Кондратьева



До 62 кг

1 Валерия Дондупова

3 Алена Февралева



До 65 кг

1. Анна Лопатина

2. Аяна Самбуева



До 68 кг

1. Алтана Санжиева

2. Сарюна Намдакова



До 72 кг

1. Анжела Федорова

2. Александра Просвирнина



До 76 кг

1. Татьяна Гулгенова

