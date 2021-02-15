Бурятия на дне рейтинга российских регионов по качеству жизни

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Республика ухудшила свои позиции по сравнению с 2019 годом



Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни – 2020 по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 75 (возможный минимум – 1, возможный максимум – 100). Столица набрала 82,16 балла, Санкт-Петербург – 80,63, Подмосковье – 76,07. Об этом сообщает РИА Новости по результатам рейтинга качества жизни населения в российских регионах – 2020.



- Как отмечают эксперты, эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, имея высокие баллы, пока недосягаемые для других регионов. По мнению специалистов, скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики, социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга, - отмечается в материала РИА Новости.



Состав замыкающей рейтинг десятки по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Общими факторами, влияющими на состав последней десятки в рейтинге, являются невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и высокий уровень безработицы.



Последние места занимают Калмыкия, Кабардино-Балкария,Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкессия, Забайкальский край, Республика Тыва.



Бурятия здесь занимает 81 место среди 85 субъектов РФ. По итогам 2019 года республика занимала 77 место. Соседний Забайкальский край в рейтинге на 84 месте. Иркутская область занимает 55 место.



Очередной, девятый по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах – 2020, строился на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На основе учитываемых индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.



