Школе выдано предписание
В Ильинской средней общеобразовательной школе села Ильинка, Прибайкальского района Бурятии специалистом отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля управления Россельхознадзора выявлено нарушение правил хранения продуктов переработки зерна.
В помещении, где хранятся крупы, нарушен режим хранения: влажность воздуха составляет 90 процентов, но на маркировке указано, что крупы должны храниться при влажности воздуха не более 70 процентов.
Возбуждено административное дело. Школе выдано предписание: отрегулировать влажность воздуха в помещении для хранения круп в соответствии с маркировочными ярлыками, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В школе в Бурятии хранили крупу во влажном помещении
Общество, Фото:
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