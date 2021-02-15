В школе в Бурятии хранили крупу во влажном помещении

Общество, Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Школе выдано предписание



В Ильинской средней общеобразовательной школе села Ильинка, Прибайкальского района Бурятии специалистом отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля управления Россельхознадзора выявлено нарушение правил хранения продуктов переработки зерна.



В помещении, где хранятся крупы, нарушен режим хранения: влажность воздуха составляет 90 процентов, но на маркировке указано, что крупы должны храниться при влажности воздуха не более 70 процентов.



Возбуждено административное дело. Школе выдано предписание: отрегулировать влажность воздуха в помещении для хранения круп в соответствии с маркировочными ярлыками, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

