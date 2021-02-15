В Бурятии лесозаготовителя обязали убрать порубочные остатки

Опилки и щепки могут привести к лесным к пожарам



Как выяснила прокурорская проверка, общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее заготовку древесины на территории Кабанского лесничества Байкало-Кударинского участкового лесничества, не произвело очистку места рубки от порубочных остатков.



- Отходы древесины в лесном массиве являются пожароопасным фактором, их несвоевременная очистка может привести к возникновению лесных пожаров, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В суд направлен иск с требованием обязать общество произвести очистку лесных участков от порубочных остатков. Кабанский районный суд исковые требования удовлетворил, обязав лесозаготовителя очистить леса в срок до 1 апреля 2021 года.



Решение суда не вступило в законную силу.

