Опилки и щепки могут привести к лесным к пожарам
Как выяснила прокурорская проверка, общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее заготовку древесины на территории Кабанского лесничества Байкало-Кударинского участкового лесничества, не произвело очистку места рубки от порубочных остатков.
- Отходы древесины в лесном массиве являются пожароопасным фактором, их несвоевременная очистка может привести к возникновению лесных пожаров, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В суд направлен иск с требованием обязать общество произвести очистку лесных участков от порубочных остатков. Кабанский районный суд исковые требования удовлетворил, обязав лесозаготовителя очистить леса в срок до 1 апреля 2021 года.
Решение суда не вступило в законную силу.
В Бурятии лесозаготовителя обязали убрать порубочные остатки
Общество, Фото:
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