Женщина собрала коноплю возле села
Жительница города Кяхта Кяхтинского района Бурятии признана виновной в незаконном приобретении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
В суде установлено, что в июле 2020 года женщина вблизи села Усть-Киран собрала наркотикосодержащее растение – коноплю и упаковала в мешок. Однако женщину задержали сотрудники полиции.
- Кяхтинский районный суд с учётом имеющейся непогашенной судимости за совершение особо тяжкого преступления назначил виновной наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Жительницу Бурятии отправили в колонию за наркотики
Общество, Фото:
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