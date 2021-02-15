Жительницу Бурятии отправили в колонию за наркотики

Женщина собрала коноплю возле села



Жительница города Кяхта Кяхтинского района Бурятии признана виновной в незаконном приобретении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.



В суде установлено, что в июле 2020 года женщина вблизи села Усть-Киран собрала наркотикосодержащее растение – коноплю и упаковала в мешок. Однако женщину задержали сотрудники полиции.



- Кяхтинский районный суд с учётом имеющейся непогашенной судимости за совершение особо тяжкого преступления назначил виновной наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор суда не вступил в законную силу.

