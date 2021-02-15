Мужчина хотел отнять у девочки телефон
В декабре 2020 года Заиграевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Улан-Удэ. Он признан виновным в разбойном нападении. Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
В судебном заседании установлено, что в мае 2019 года около 7 часов утра осуждённый, находясь на территории СНТ «Надежда-5» Заиграевского района, напал на 12-летнюю девочку с ножом, чтобы отнять у неё телефон. Но преступника спугнул случайный прохожий.
Мужчина пытался обжаловать приговор и подал апелляционную жалобу.
- Верховный суд Бурятии с учётом мнения прокурора доводы апелляционных жалоб адвоката и осуждённого о его непричастности к совершению тяжкого преступления оставил без удовлетворения, приговор – без изменения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Улан-удэнец, напавший на девочку с ножом, пытался обжаловать приговор
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