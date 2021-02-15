Очередной рейд прошёл в Курумканском районе
В Курумканском районе Бурятии сотрудники МЧС обследовали дома, где проживают люди, ведущие асоциальный образ жизни, многодетные семьи и семьи с детьми находящиеся в социально опасном положении.
В ходе обследования были выявлены факты ненадлежащего состояния электропроводки, отсутствия предтопочных листов у печных установок, а также случаи курения внутри жилых помещений.
- Указав домовладельцам на нарушения, инспекторы Государственного пожарного надзора провели с жителями разъяснительные беседы и вручили памятки о пожарной безопасности. В завершении встречи каждый гражданин получил инструктаж по действиям в случае возникновения пожара, - сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.
В Бурятии продолжают нарушать пожарную безопасность
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