В Бурятии продолжают нарушать пожарную безопасность

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Очередной рейд прошёл в Курумканском районе



В Курумканском районе Бурятии сотрудники МЧС обследовали дома, где проживают люди, ведущие асоциальный образ жизни, многодетные семьи и семьи с детьми находящиеся в социально опасном положении.



В ходе обследования были выявлены факты ненадлежащего состояния электропроводки, отсутствия предтопочных листов у печных установок, а также случаи курения внутри жилых помещений.



- Указав домовладельцам на нарушения, инспекторы Государственного пожарного надзора провели с жителями разъяснительные беседы и вручили памятки о пожарной безопасности. В завершении встречи каждый гражданин получил инструктаж по действиям в случае возникновения пожара, - сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

