В Бурятии «чёрные» лесорубы вырубили деревьев на 2,4 млн

Уголовное дело передано в суд



Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи жителей Еравнинского района. Четверо из них – участники организованной группы. Они обвиняются в совершении десяти преступлений по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконные рубки лесных насаждений в крупном и особо крупном размере».



По версии следствия, преступную группу организовал житель Еравнинского района, который занимался легальной лесозаготовительной деятельностью. Он возложил на себя обязанности по руководству преступлениями, обеспечению группы бензопилами, автотранспортом и тракторной техникой, организации беспрепятственного вывоза и сбыта незаконно заготовленной древесины под прикрытием законной деятельности, а также по распределению полученной прибыли.



Обещая денежное вознаграждение, он вовлёк в состав организованной группы троих земляков, которые осуществляли отыскание мест для вырубки леса, валку деревьев, их первичную обработку и транспортировку. К совершению двух преступлений члены группы привлеки других троих жителей района, обладающих навыками заготовки древесины.



- Деятельность организованной группы пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками республиканских управления ФСБ и министерства внутренних дел. В отношении её руководителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Ущерб составил свыше 2,4 млн рублей. Для его возмещения судом по ходатайству следствия наложен арест на принадлежащие организатору преступной группы автомашины, самоходную технику и иное имущество стоимостью более 2 млн. рублей.



Наиболее строгим наказанием за указанные преступления является лишение свободы на срок до семи лет.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Еравнинский районный суд республики.

