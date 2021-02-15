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15 февраля

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В Бурятии ветреная погода

В Бурятии ветреная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Порывы ветра достигнут 18 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 15 февраля по республике переменная облачность, ночью и утром местами небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11, утром и днём в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка.

Температура ночью -19,-24, местами -29,-34, днём -11,-16, местами -20,-25.

В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10, утром и днём 9-14 м/с. Температура ночью -20,-22, днём -14,-16.
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