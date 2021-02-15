Порывы ветра достигнут 18 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 февраля по республике переменная облачность, ночью и утром местами небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11, утром и днём в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка.
Температура ночью -19,-24, местами -29,-34, днём -11,-16, местами -20,-25.
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10, утром и днём 9-14 м/с. Температура ночью -20,-22, днём -14,-16.
В Бурятии ветреная погода
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 15.02.2021
Порывы ветра достигнут 18 м/с
Зарина Догузова поделилась впечатлениями о поездке в Бурятию
Традицию не сломил даже сибирский мороз
Машина «скорой» застряла в снегу
Фильм вышел в прокат в четверг
Животное отловили и выпустили в лес
Мошенничество произошло в соцсети
В столице республики прошла акция ко дню влюблённых
За пополнением словаря можно следить в социальных сетях полицейских
Праздничная программа продлится до 17:00
Скорее всего, Скорее всего, эта версия карты буузных в столице России станет последней
Татьяна Нежельская стала участницей передачи «Между нами шоу»
Ущерб составил 11,5 тысяч рублей
Коронавирус унёс жизнь ещё одного больного
«Спортивное воскресенье» стало подарком для всех влюблённых на 14 февраля
⠀
⠀