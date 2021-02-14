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Руководитель Ростуризма советует на зимний Байкал надевать термобельё

Руководитель Ростуризма советует на зимний Байкал надевать термобельё
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Зарина Догузова поделилась впечатлениями о поездке в Бурятию

Глава Ростуризма Зарина Догузова поделилась впечатлениями о поездке на зимний Байкал и дала советы любителям активного отдыха. Она написала на своей странице в соцсети пост на эту тему.

- Активный отдых на зимнем Байкале — это катание на снегоходах и хивусах, подлёдная рыбалка, коньки и даже возможность окунуться в целебные термальные источники и ещё многое другое — все это подарит вам яркие незабываемые впечатления. Советую попробовать как можно больше активностей! —написала Зарина Догузова.

Для того, чтобы увидеть все самые живописные виды, она посоветовала следовать по разработанным маршрутам, например в Забайкальском национальном парке.

- И не отказывайте себе в удовольствии преодолеть 337 ступеней (кстати, именно такое количество рек впадает в Байкал) — оттуда самый красивый вид на Чивыркуйский залив! – добавила Зарина Догузова.

Обязательными к посещению она назвала сказочные ледяные гроты, «чтобы увидеть захватывающие бирюзовые наплески, торосы и бесконечно прозрачный лёд Байкала — все это очень хрупкое творение природы, поэтому во время посещения главных достопримечательностей зимнего Байкала всегда будьте внимательны и постарайтесь не ломать «скульптуры», - отметила Зарина Догузова.

- Не упустите возможность почувствовать колорит и этнику Бурятии — посетите старообрядцев, буддийских лам, насладитесь яркой архитектурой дацанов, повяжите флажок удачи и не забудьте оставить монетку у деревянных идолов духов Байкала, - отметила руководитель Ростуризма.

Путешествие по Байкалу можно совместить с визитом в Иркутскую область. Отличным для этого поводом станет, например, кругобайкальская железная дорога — «настоящий музей под открытым небом», - отметила Зарина Догузова.

Отдельно она отметила одежду. Туристам она посоветовала надеть термобельё, специальную тёплую одежду и обувь. На эту тему она пообещала написать отдельный пост.

- Мне особенно приятно, что сегодня, благодаря чартерной программе, отдых на Байкале становится доступнее и дешевле! И большинство активностей сегодня можно приобрести в составе туров — в среднем в два раза дешевле, чем при самостоятельной организации поездки! – заключила Зарина Догузова.

 

Как сообщал «Байкал-Daily», Зарина Догузова посещала Бурятию в составе первого чартерного рейса на зимний Байкал 7 февраля. Чартерная полётная программа TUI Россия продлится до конца марта. За это время на Байкал смогут отправиться более трёх тысяч туристов.
туризм
 
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