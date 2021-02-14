Руководитель Ростуризма советует на зимний Байкал надевать термобельё









Как сообщал «Байкал-Daily», Зарина Догузова посещала Бурятию в составе первого чартерного рейса на зимний Байкал 7 февраля. Чартерная полётная программа TUI Россия продлится

Как сообщал «Байкал-Daily», Зарина Догузова посещала Бурятию в составе первого чартерного рейса на зимний Байкал 7 февраля. Чартерная полётная программа TUI Россия продлится до конца марта. За это время на Байкал смогут отправиться более трёх тысяч туристов.

Глава Ростуризма Зарина Догузова поделилась впечатлениями о поездке на зимний Байкал и дала советы любителям активного отдыха. Она написала на своей странице в соцсети пост на эту тему.- Активный отдых на зимнем Байкале — это катание на снегоходах и хивусах, подлёдная рыбалка, коньки и даже возможность окунуться в целебные термальные источники и ещё многое другое — все это подарит вам яркие незабываемые впечатления. Советую попробовать как можно больше активностей! —написала Зарина Догузова.Для того, чтобы увидеть все самые живописные виды, она посоветовала следовать по разработанным маршрутам, например в Забайкальском национальном парке.- И не отказывайте себе в удовольствии преодолеть 337 ступеней (кстати, именно такое количество рек впадает в Байкал) — оттуда самый красивый вид на Чивыркуйский залив! – добавила Зарина Догузова.Обязательными к посещению она назвала сказочные ледяные гроты, «чтобы увидеть захватывающие бирюзовые наплески, торосы и бесконечно прозрачный лёд Байкала — все это очень хрупкое творение природы, поэтому во время посещения главных достопримечательностей зимнего Байкала всегда будьте внимательны и постарайтесь не ломать «скульптуры», - отметила Зарина Догузова.- Не упустите возможность почувствовать колорит и этнику Бурятии — посетите старообрядцев, буддийских лам, насладитесь яркой архитектурой дацанов, повяжите флажок удачи и не забудьте оставить монетку у деревянных идолов духов Байкала, - отметила руководитель Ростуризма.Путешествие по Байкалу можно совместить с визитом в Иркутскую область. Отличным для этого поводом станет, например, кругобайкальская железная дорога — «настоящий музей под открытым небом», - отметила Зарина Догузова.Отдельно она отметила одежду. Туристам она посоветовала надеть термобельё, специальную тёплую одежду и обувь. На эту тему она пообещала написать отдельный пост.- Мне особенно приятно, что сегодня, благодаря чартерной программе, отдых на Байкале становится доступнее и дешевле! И большинство активностей сегодня можно приобрести в составе туров — в среднем в два раза дешевле, чем при самостоятельной организации поездки! – заключила Зарина Догузова.