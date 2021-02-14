В Иркутске пожарного перед выходом на пенсию окатили водой





Накануне в Иркутске проводили на пенсию помощника начальника караула старшего прапорщика Алексея Колесникова. Он прослужил в пожарной охране 15 лет, пройдя путь от рядового пожарного до помощника начальника караула.Пожарного окатили водой из шланга под вой сирен.- Так водой смывают накопившиеся за годы службы сажу и копоть с уходящего на заслуженный отдых. Проведению процедуры не помешал даже суровый сибирский мороз, ведь пожарным не дано выбирать – пожары происходят во все сезоны, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.