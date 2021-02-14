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В Иркутске пожарного перед выходом на пенсию окатили водой

В Иркутске пожарного перед выходом на пенсию окатили водой
Общество,  Фото:screenshot
Традицию не сломил даже сибирский мороз

Накануне в Иркутске проводили на пенсию помощника начальника караула старшего прапорщика Алексея Колесникова. Он прослужил в пожарной охране 15 лет, пройдя путь от рядового пожарного до помощника начальника караула.

Пожарного окатили водой из шланга под вой сирен.

- Так водой смывают накопившиеся за годы службы сажу и копоть с уходящего на заслуженный отдых. Проведению процедуры не помешал даже суровый сибирский мороз, ведь пожарным не дано выбирать – пожары происходят во все сезоны, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. 

Иркутск
 
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