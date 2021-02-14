Машина «скорой» застряла в снегу
Вечером 13 февраля в 5 км. от села Мухоршибирь Мухоршибирского района Бурятии в снегу засел автомобиль скорой помощи. Медицинские работники спешили на вызов в местность «Асфальтобетонный завод», непростой проезд к которой усложнила непогода. На помощь выехали работники пожарной части №60 7-го Мухоршибирского отряда Государственной пожарной службы.
- Пересадив фельдшера в пожарный автомобиль, огнеборцы доставили её к пациенту по труднопроходимой местности. Медработник оказала человеку помощь, после чего пожарные доставили её обратно, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера бурятские спасатели помогли вызволить автомобиль москвичей из снежного плена.
В Бурятии фельдшера на пожарной машине доставили к больному
Общество, Фото:
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