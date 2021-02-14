В фильме «Родные» Монеточка и Бурунов едят бурятские буузы

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В новом фильме режиссёра Ильи Аксенова, по сценарию Жоры Крыжовникова и Алексея Казакова, «Родные», который вышел на экраны 11 февраля, есть сцена с буузами – бурятским национальным блюдом.По сюжету фильма, большая семья, которая везёт отца (Сергея Бурунова) со смертельным диагнозом на Грушинский фестиваль авторской песни, чтобы тот исполнил мечту всей жизни — спеть песню, созданную им ещё в молодости. Вместе с ним отправляются жена (Ирина Пегова), двое сыновей (Семен Трескунов и Никита Павленко), невестка (Катерина Беккер) и дочка (Лиза Монеточка). По пути семью ждут приключения.В одной из сцен Сергей Бурунов, поп-исполнительница Монеточка и другие актёры едят буузы.- К сожалению, по сценарию фильма не всем персонажам нравятся наши буузы, - написал на своей странице в Facebook бурятский кинодеятель Артём Бурлов.