Улан-удэнка лишилась денег, пытаясь помочь родственнику





Вечером 12 февраля в полицию с заявлением о краже денег обратилась улан-удэнка.Как оказалось, пострадавшей пришло сообщение в одной из социальных сетей от родственника с просьбой займа денежных средств. Девушка перевела на предоставленные реквизиты четыре тысячи рублей и после этого позвонила родственнику. Узнав от него, что его страницу в социальной сети взломали, пострадавшая обратилась в полицию.Возбуждено уголовное дело.- Сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности, местонахождения злоумышленника и его задержание, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Полиция Бурятии напоминает: при поступлении сообщений от людей в социальных сетях с просьбой перевода денежных средств под любым предлогом необходимо убедиться в достоверности информации у них лично.