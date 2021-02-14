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Улан-удэнка лишилась денег, пытаясь помочь родственнику

Улан-удэнка лишилась денег, пытаясь помочь родственнику
Общество,  Фото:pixabay.com
Мошенничество произошло в соцсети

Вечером 12 февраля в полицию с заявлением о краже денег обратилась улан-удэнка.

Как оказалось, пострадавшей пришло сообщение в одной из социальных сетей от родственника с просьбой займа денежных средств. Девушка перевела на предоставленные реквизиты четыре тысячи рублей и после этого позвонила родственнику. Узнав от него, что его страницу в социальной сети взломали, пострадавшая обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

- Сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности, местонахождения злоумышленника и его задержание, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полиция Бурятии напоминает: при поступлении сообщений от людей в социальных сетях с просьбой перевода денежных средств под любым предлогом необходимо убедиться в достоверности информации у них лично.

Как сообщал «Байкал-Daily», также полиция расследует дело, где улан-удэнка перевела мошеннику почти 2 млн. 
мошенничество
 
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