За пополнением словаря можно следить в социальных сетях полицейских
К празднованию Белого месяца МВД по Бурятии приурочен новый проект - «Полиция на языке родного края».
Ежедневно в аккаунтах «Полиции Бурятии» в социальных сетях будут публиковаться видеоролики, в которых сотрудники полиции из всех районов республики познакомят всех интересующихся с правоохранительным словарём.
Помощник следователя следственного отдела по Советскому району СУ УМВД России по Улан-Удэ прапорщик юстиции Доржо Цыреторов представил понятия:
Правоохранительный словарь – хуули хамгаалгада хабаатай толи
Полиция – сагдаагай албан
Стационарный пост – нүүдэггүй харуул.
Первые слова опубликовали в первый день празднования Сагаалгана – 12 февраля.
Полиция создаёт правоохранительный словарь на бурятском языке
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