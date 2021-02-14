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Полиция создаёт правоохранительный словарь на бурятском языке

Общество, 
За пополнением словаря можно следить в социальных сетях полицейских

К празднованию Белого месяца МВД по Бурятии приурочен новый проект - «Полиция на языке родного края».

Ежедневно в аккаунтах «Полиции Бурятии» в социальных сетях будут публиковаться видеоролики, в которых сотрудники полиции из всех районов республики познакомят всех интересующихся с правоохранительным словарём.

Помощник следователя следственного отдела по Советскому району СУ УМВД России по Улан-Удэ прапорщик юстиции Доржо Цыреторов представил понятия:

Правоохранительный словарь – хуули хамгаалгада хабаатай толи
Полиция – сагдаагай албан
Стационарный пост – нүүдэггүй харуул.

Первые слова опубликовали в первый день празднования Сагаалгана – 12 февраля. 
МВД Бурятии бурятский язык
 
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