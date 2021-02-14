Полиция создаёт правоохранительный словарь на бурятском языке

За пополнением словаря можно следить в социальных сетях полицейских



К празднованию Белого месяца МВД по Бурятии приурочен новый проект - «Полиция на языке родного края».



Ежедневно в аккаунтах «Полиции Бурятии» в социальных сетях будут публиковаться видеоролики, в которых сотрудники полиции из всех районов республики познакомят всех интересующихся с правоохранительным словарём.



Помощник следователя следственного отдела по Советскому району СУ УМВД России по Улан-Удэ прапорщик юстиции Доржо Цыреторов представил понятия:



Правоохранительный словарь – хуули хамгаалгада хабаатай толи

Полиция – сагдаагай албан

Стационарный пост – нүүдэггүй харуул.



Первые слова опубликовали в первый день празднования Сагаалгана – 12 февраля.

