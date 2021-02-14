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Бурятская КВН-щица снялась в шоу на СТС

Бурятская КВН-щица снялась в шоу на СТС
Общество,  Фото:screenshot
Татьяна Нежельская стала участницей передачи «Между нами шоу»

Бурятская КВН-щица Татьяна Нежельская снялась в юмористической передаче телеканала «СТС» «Между нами шоу» (16+). Накануне состоялся анонс премьеры, которая состоится 26 февраля.

- Отличная собралась команда. Давайте смотреть вместе с 26 февраля, - написала Татьяна на своей странице в соцсети.

Подписчики Татьяны поздравляют её с участием в шоу: «Ваааай, поздравляю тебя булочка», «Я, когда по телевизору увидела рекламу, заорала от восторга, поздравляю!», «Обязательно нужно посмотреть», «Поздравляю, Таня».

 

«Между нами шоу» - новое комедийное шоу на телеканале СТС. Ведущими первого сезона шоу стали Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. В новом проекте звёздная пара вместе с известными КВН-щиками представила смешные миниатюры на тему гендерных отношений, которые не оставят равнодушным никого, кто знаком с семейной жизнью.

В первом сезоне «Между нами шоу» зрителям представили как миниатюры на бытовые темы, так и неожиданные версии сериала «Великолепный век», фильма «Астерикс и Обеликс» и мультфильмов «Шрэк» и «История игрушек». На сцене «Планеты КВН» оказались участники команд КВН разных лет: Дмитрий Колчин, Ренат Мухамбаев, Дмитрий Бушуев, Алексей Кривеня, Иван Пышненко и другие. Самой юной героиней шоу стала восьмилетняя актриса Ева Смирнова, которую зрители знают по проектам: «Детский КВН», «Гости из прошлого», «Чума!» и «Настя, соберись!».


телешоу КВН
 
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