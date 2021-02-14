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Улан-удэнец украл из магазина куртку

Улан-удэнец украл из магазина куртку
Общество,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил 11,5 тысяч рублей

10 февраля в полицию Советского района Улан-Удэ обратился сотрудник одной из компаний, занимающейся продажей спортивных товаров. Он заявил, что неизвестный украл из магазина куртку. Ущерб составил более 11,5 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска задержан 22-летний горожанин.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Молодой человек возместил ущерб, причинённый организации, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. 
кража
 
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