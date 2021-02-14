Ущерб составил 11,5 тысяч рублей
10 февраля в полицию Советского района Улан-Удэ обратился сотрудник одной из компаний, занимающейся продажей спортивных товаров. Он заявил, что неизвестный украл из магазина куртку. Ущерб составил более 11,5 тысяч рублей.
Сотрудниками уголовного розыска задержан 22-летний горожанин.
Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Молодой человек возместил ущерб, причинённый организации, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Улан-удэнец украл из магазина куртку
Общество, Фото:
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