Улан-удэнец украл из магазина куртку

Ущерб составил 11,5 тысяч рублей



10 февраля в полицию Советского района Улан-Удэ обратился сотрудник одной из компаний, занимающейся продажей спортивных товаров. Он заявил, что неизвестный украл из магазина куртку. Ущерб составил более 11,5 тысяч рублей.



Сотрудниками уголовного розыска задержан 22-летний горожанин.



Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Молодой человек возместил ущерб, причинённый организации, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

