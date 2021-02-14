В Улан-Удэ молодёжь приглашают бесплатно покататься на коньках и лыжах

«Спортивное воскресенье» стало подарком для всех влюблённых на 14 февраля

⠀

В Улан-Удэ проходит акция «Спортивное воскресенье». Министерство спорта по Бурятии сделало подарок всем влюблённым на праздник любви.



Сегодня, 14 февраля спортивные учреждения столицы Бурятии абсолютно бесплатно принимают молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, которые хотят покататься на коньках и лыжах.

⠀

До 12 часов молодёжь города и гости Бурятии смогут посетить бесплатно следующие спортивные места:

⠀

- СОК «Зорька» (п.Верхняя Березовка) - лыжи;

⠀

- Лыжная база «Снежинка» (п.Аршан) – лыжи;

⠀

- Стадион Забайкалец (п. Восточный) - коньки;

⠀

- СШОР-10 (п.Заречный) - коньки; - Центральный стадион - коньки.

