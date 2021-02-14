«Спортивное воскресенье» стало подарком для всех влюблённых на 14 февраля
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В Улан-Удэ проходит акция «Спортивное воскресенье». Министерство спорта по Бурятии сделало подарок всем влюблённым на праздник любви.
Сегодня, 14 февраля спортивные учреждения столицы Бурятии абсолютно бесплатно принимают молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, которые хотят покататься на коньках и лыжах.
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До 12 часов молодёжь города и гости Бурятии смогут посетить бесплатно следующие спортивные места:
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- СОК «Зорька» (п.Верхняя Березовка) - лыжи;
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- Лыжная база «Снежинка» (п.Аршан) – лыжи;
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- Стадион Забайкалец (п. Восточный) - коньки;
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- СШОР-10 (п.Заречный) - коньки; - Центральный стадион - коньки.
В Улан-Удэ молодёжь приглашают бесплатно покататься на коньках и лыжах
Общество, Фото:
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