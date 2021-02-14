Верующие Бурятии запустили «коней удачи» (фоторепортаж)

Бурятия празднует Сагаалган – Новый год по восточному календарю. У праздника множество религиозных обрядов. К примеру, за два дня до Сагаалгана прошёл обряд Дугжууба, день перед праздником считается закрытым - бутуу удэр. 12 февраля – день празднования. Его встречают рано утром, читают молитвы, традиционно ходят в гости. В этот день в столице Бурятии прошли народные гуляния на площади Советов и в Этнографическом музее народ Забайкалья.
13 февраля, на второй день Сагаалгана принято вывешивать хий морины – совершать обряд запуска «коней ветра удачи». Ламы провели специальный ритуал освящения хий моринов – Хий Морин Сан. «Конь ветра удачи» – это символ, показывающий состояние благополучия человека.
Хии морин – буддийские флажки успеха, освящённые молитвами лам.
27 февраля будет прочитан Додудба - текст из сутры Праджняпарамиты. 28 февраля в 9:00 пройдёт специальный Сахюусан хурал, посвящённый окончанию праздника Монлам Ченмо.
- Сагаалха является одним из больших буддийских праздников. Это самое благоприятное время для проведения очистительных обрядов, для посещения ламы-астролога, у которого можно узнать, что следует делать и чего избегать в наступившем году, также можно пригласить ламу домой для проведения очищающего обряда вашего жилища, - сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.