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Верующие Бурятии запустили «коней удачи» (фоторепортаж)

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с ритуала вывешивания хии моринов с дацана на Верхней Берёзовке

Бурятия празднует Сагаалган – Новый год по восточному календарю. У праздника множество религиозных обрядов. К примеру, за два дня до Сагаалгана прошёл обряд Дугжууба, день перед праздником считается закрытым - бутуу удэр. 12 февраля – день празднования. Его встречают рано утром, читают молитвы, традиционно ходят в гости. В этот день в столице Бурятии прошли народные гуляния на площади Советов и в Этнографическом музее народ Забайкалья.

13 февраля, на второй день Сагаалгана принято вывешивать хий морины – совершать обряд запуска «коней ветра удачи». Ламы провели специальный ритуал освящения хий моринов – Хий Морин Сан. «Конь ветра удачи» – это символ, показывающий состояние благополучия человека.

Хии морин – буддийские флажки успеха, освящённые молитвами лам.



27 февраля будет прочитан Додудба - текст из сутры Праджняпарамиты. 28 февраля в 9:00 пройдёт специальный Сахюусан хурал, посвящённый окончанию праздника Монлам Ченмо.

- Сагаалха является одним из больших буддийских праздников. Это самое благоприятное время для проведения очистительных обрядов, для посещения ламы-астролога, у которого можно узнать, что следует делать и чего избегать в наступившем году, также можно пригласить ламу домой для проведения очищающего обряда вашего жилища, - сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.
буддизм Сагаалган
 
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