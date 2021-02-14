Верующие Бурятии запустили «коней удачи» (фоторепортаж)









27 февраля будет прочитан Додудба - текст из сутры Праджняпарамиты. 28 февраля в 9:00 пройдёт специальный Сахюусан хурал, посвящённый окончанию праздника Монлам Ченмо.



- Сагаалха является одним из больших буддийских праздников. Это самое благоприятное время для проведения очистительных обрядов, для посещения ламы-астролога, у которого можно узнать, что следует делать и чего избегать в наступившем году, также можно пригласить ламу домой для проведения очищающего обряда вашего жилища, - сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.

