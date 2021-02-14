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В Бурятии днём до -26 градусов

В Бурятии днём до -26 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
По республике переменная облачность, преимущественно без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 14 февраля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по северному Прибайкалью небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -30,-35, местами -23,-28, местами по северу -34,-39, днём -15,-20, местами по юго-западу и югу -10,-15, в Баргузинской долине -21,-26.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -27,-29, днём -15,-17. 
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