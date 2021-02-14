По республике переменная облачность, преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 февраля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по северному Прибайкалью небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -30,-35, местами -23,-28, местами по северу -34,-39, днём -15,-20, местами по юго-западу и югу -10,-15, в Баргузинской долине -21,-26.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -27,-29, днём -15,-17.
В Бурятии днём до -26 градусов
Общество, Фото:
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