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Бурятская певица представила клип на песню о Сагаалгане

Бурятская певица представила клип на песню о Сагаалгане
Общество,  Фото:скриншот
В ролике снялись родные артистки Сэсэг Аюшеевой

Певица Сэсэг Аюшеева представила новый клип на песню про праздник Белого месяца «Шэнэ жэл» (Новый год). Слова песни и музыка Юлии Будаевой.

В музыкальном ролике снялись родные артистки. Здесь показан дацан на Лысой горе, семейная фотосессия в бурятских костюмах в юрте, приготовленные в честь Сагаалгана национальные блюда - тёплая атмосфера праздника.

- Презентую свой клип для своих дорогих земляков в честь самого светлого праздника Сагаалха. Ухэр жэлдэ бугэдэ буян хэшэгтэй, элуур энхэ, хэшэг ехэтэй, зол жаргалтай байгыдтаа. Сагаан сараар, сагаалганаар, - отметила певица в социальной сети.

Пользователям понравилась видеоработа: «Сагаан hapaap, Сагаалганаар! Сэсэг, спасибо большое! Я очень люблю Ваше творчество!!! Желаю Вам и вашим близким, здоровья и новых успехов и побед!», «Какая красивая песня», «Замечательная песня, красивый клип», «Шикарный клип».

 


клип Сагаалган
 
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