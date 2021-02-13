Мужчины получили условный срок
В начале февраля 2020 года двое жителей Бурятии договорились незаконно добыть золото в одном из районов республики, чтобы затем его продать.
Для этого они привлекли своих знакомых, введя их в заблуждение о наличии разрешения на добычу драгметалла. В итоге с июня по октябрь 2020 года незаконно был добыт металлический песок, содержащий химически чистые драгоценные металлы: золото массой 1709 граммов и серебро массой 202 грамма, на общую сумму более 8 млн рублей.
Далее мужчины перевезли золото, серебро в Улан-Удэ, где незаконно его хранили, позже были задержаны полицейскими.
Подсудимые вину полностью признали, в содеянном раскаялись.
Приговором суда признаны виновными в незаконной перевозке и хранении драгоценных металлов в крупном размере, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован сторонами, сообщили в Железнодорожном районном суде.
Двое жителей Бурятии незаконно добыли золото и серебро на 8 млн
Общество, Фото:
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