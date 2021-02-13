Двое жителей Бурятии незаконно добыли золото и серебро на 8 млн

Мужчины получили условный срок



В начале февраля 2020 года двое жителей Бурятии договорились незаконно добыть золото в одном из районов республики, чтобы затем его продать.



Для этого они привлекли своих знакомых, введя их в заблуждение о наличии разрешения на добычу драгметалла. В итоге с июня по октябрь 2020 года незаконно был добыт металлический песок, содержащий химически чистые драгоценные металлы: золото массой 1709 граммов и серебро массой 202 грамма, на общую сумму более 8 млн рублей.



Далее мужчины перевезли золото, серебро в Улан-Удэ, где незаконно его хранили, позже были задержаны полицейскими.



Подсудимые вину полностью признали, в содеянном раскаялись.



Приговором суда признаны виновными в незаконной перевозке и хранении драгоценных металлов в крупном размере, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.



Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован сторонами, сообщили в Железнодорожном районном суде.

