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Двое жителей Бурятии незаконно добыли золото и серебро на 8 млн

Двое жителей Бурятии незаконно добыли золото и серебро на 8 млн
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчины получили условный срок

В начале февраля 2020 года двое жителей Бурятии договорились незаконно добыть золото в одном из районов республики, чтобы затем его продать.

Для этого они привлекли своих знакомых, введя их в заблуждение о наличии разрешения на добычу драгметалла. В итоге с июня по октябрь 2020 года незаконно был добыт металлический песок, содержащий химически чистые драгоценные металлы: золото массой 1709 граммов и серебро массой 202 грамма, на общую сумму более 8 млн рублей.

Далее мужчины перевезли золото, серебро в Улан-Удэ, где незаконно его хранили, позже были задержаны полицейскими.

Подсудимые вину полностью признали, в содеянном раскаялись.

Приговором суда признаны виновными в незаконной перевозке и хранении драгоценных металлов в крупном размере, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован сторонами, сообщили в Железнодорожном районном суде. 
золотодобыча
 
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