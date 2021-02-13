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Коронавирусом заразились ещё 105 человек в Бурятии

Коронавирусом заразились ещё 105 человек в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За минувшие сутки скончался один пациент

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 13 февраля зарегистрировано 32 191 случай заражения COVID-19. 54% (17 047) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки диагноз подтвердили у 105 человек.

Из 105 новых случаев COVID-19: 85 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 1839 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 181 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Всего выздоровели от COVID-19 – 29711 человек, в том числе за сутки 126. Дополнительно снято с наблюдения 56 пациентов.

В стационарах Бурятии получают лечение 820 пациентов с коронавирусом, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 581. В отделениях реанимации находится 81 пациент (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 36 пациентов (из них старше 65 – 25), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 19.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1452 койки, занято – 820, свободно – 632 койки. Занятость коечного фонда составляет 56,5%.

Амбулаторное лечение проходят 972 пациента с COVID-19, наблюдается 184 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 688 человек, в том числе за сутки 1 пациент.


коронавирус
 
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