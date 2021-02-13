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В Улан-Удэ днём до -15 градусов

В Улан-Удэ днём до -15 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
По республике переменная облачность, преимущественно без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 13 февраля по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по северной половине местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах порывы до 14 м/с.

Температура ночью -23,-28, местами по юго-западу и северу -33,-38, днём -13,-18, местами -21,-26.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -26,-28, днём -13,-15.

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