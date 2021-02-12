В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли машину и бензопилу

Он нарубил сосны на 100 тысяч
10 февраля участковым уполномоченным полиции в лесу - в полутора километрах от СНТ «Солнечный» Заиграевского района - обнаружена незаконная рубка деревьев.
Участковый в ходе подворового обхода близлежащих домов выяснил, что из леса выезжала грузовая машина без государственных регистрационных знаков. Позже полицейские установили автовладельца – ранее судимого за кражи 38-летнего жителя этого садоводческого товарищества. Мужчина признался, что это он совершил незаконную рубку и показал место.
Автомобиль, бензопила и древесина изъяты сотрудниками полиции.
Позднее выяснилось, что территория, на которой срублены сосны, принадлежит Тарбагатайскому району, и задержанного передали в районной отдел полиции. Ущерб от действий «черного лесоруба» составил более 100 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Он нарубил сосны на 100 тысяч
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