В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли машину и бензопилу



10 февраля участковым уполномоченным полиции в лесу - в полутора километрах от СНТ «Солнечный» Заиграевского района - обнаружена незаконная рубка деревьев.



Участковый в ходе подворового обхода близлежащих домов выяснил, что из леса выезжала грузовая машина без государственных регистрационных знаков. Позже полицейские установили автовладельца – ранее судимого за кражи 38-летнего жителя этого садоводческого товарищества. Мужчина признался, что это он совершил незаконную рубку и показал место.



Автомобиль, бензопила и древесина изъяты сотрудниками полиции.



Позднее выяснилось, что территория, на которой срублены сосны, принадлежит Тарбагатайскому району, и задержанного передали в районной отдел полиции. Ущерб от действий «черного лесоруба» составил более 100 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

