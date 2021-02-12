 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 февраля

11 февраля

Популярное

В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли машину и бензопилу

В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли машину и бензопилу
Общество,  Фото:из архива
Он нарубил сосны на 100 тысяч

10 февраля участковым уполномоченным полиции в лесу - в полутора километрах от СНТ «Солнечный» Заиграевского района - обнаружена незаконная рубка деревьев.

Участковый в ходе подворового обхода близлежащих домов выяснил, что из леса выезжала грузовая машина без государственных регистрационных знаков. Позже полицейские установили автовладельца – ранее судимого за кражи 38-летнего жителя этого садоводческого товарищества. Мужчина признался, что это он совершил незаконную рубку и показал место.

Автомобиль, бензопила и древесина изъяты сотрудниками полиции.

Позднее выяснилось, что территория, на которой срублены сосны, принадлежит Тарбагатайскому району, и задержанного передали в районной отдел полиции. Ущерб от действий «черного лесоруба» составил более 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии диспетчер пожарной части спел в честь Сагаалгана
В Бурятии диспетчер пожарной части спел в честь Сагаалгана
Общество, 12.02.2021
Таким образом он поздравил жителей региона с праздником
В колониях Улан-Удэ прошёл обряд Дугжууба
В колониях Улан-Удэ прошёл обряд Дугжууба
Общество, 12.02.2021
Обряд посетили многие осуждённые
В Бурятии хотят удержать «Победу»
В Бурятии хотят удержать «Победу»
Общество, 12.02.2021
На сегодня авиакомпания ещё не прекратила вылеты
Глава Бурятии поздравил жителей с Сагаалганом
Глава Бурятии поздравил жителей с Сагаалганом
Общество, 12.02.2021
В поздравлении он отметил, что високосный год Мыши принёс всем много испытаний
Российский Дед Мороз приехал на Сагаалган в Улан-Удэ
Российский Дед Мороз приехал на Сагаалган в Улан-Удэ
Общество, 12.02.2021
На площади Советов стартовали праздничные мероприятия. ФОТО, ВИДЕО
В Бурятии изготовили 108 бронзовых коров
В Бурятии изготовили 108 бронзовых коров
Общество, 12.02.2021
Освящение фигурок прошло сегодня утром в Иволгинском дацане
В Бурятии ещё 108 человек заболели коронавирусом
В Бурятии ещё 108 человек заболели коронавирусом
Общество, 12.02.2021
Число случаев COVID-19 за всё время превысило 32 тысячи
Бурятия празднует Новый год по лунному календарю
Бурятия празднует Новый год по лунному календарю
Общество, 12.02.2021
В честь праздника в Улан-Удэ пройдут концерты, различные конкурсы
На Байкале проведут соревнования по альпинистским восхождениям
На Байкале проведут соревнования по альпинистским восхождениям
Общество, 12.02.2021
Первый этап состоится в Иркутской области, второй – в Бурятии
В Иркутской области совершат ледовый переход по Ангаре
В Иркутской области совершат ледовый переход по Ангаре
Общество, 12.02.2021
Мероприятие проведут в рамках фестиваля «Зимниада»
На Сагаалган в Бурятии ветрено
На Сагаалган в Бурятии ветрено
Общество, 12.02.2021
Порывы ветра достигнут 14 м/с
Юрий Трутнев о «Байкальской гавани»: «Продолжим поиск инвесторов»
Юрий Трутнев о «Байкальской гавани»: «Продолжим поиск инвесторов»
Общество, 11.02.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с посещения полпредом президента в ДФО промпарка
В Бурятии объявлен конкурс «Слава защитникам Отечества!»
В Бурятии объявлен конкурс «Слава защитникам Отечества!»
Общество, 11.02.2021
Творческие работы принимаются от детей возрастом от 4 до 12 лет
Забайкальцы раскроют таланты в марафоне «Территория творчества»
Забайкальцы раскроют таланты в марафоне «Территория творчества»
Общество, 11.02.2021
Проект проводится среди клубов и кружков края

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^