 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 февраля

11 февраля

Популярное

В Бурятии диспетчер пожарной части спел в честь Сагаалгана

Общество, 
Таким образом он поздравил жителей региона с праздником

Диспетчер пожарной части 45 10-го Тункинского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии Валерий Шожоев поздравил жителей республики с праздником Белого месяца, исполнив песню.

Он спел композицию «Сагаалганай амар мэндэ!» в бурятском дэгэле на фоне пожарной машины.

Сагаалган
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В колониях Улан-Удэ прошёл обряд Дугжууба
В колониях Улан-Удэ прошёл обряд Дугжууба
Общество, 12.02.2021
Обряд посетили многие осуждённые
В Бурятии хотят удержать «Победу»
В Бурятии хотят удержать «Победу»
Общество, 12.02.2021
На сегодня авиакомпания ещё не прекратила вылеты
Глава Бурятии поздравил жителей с Сагаалганом
Глава Бурятии поздравил жителей с Сагаалганом
Общество, 12.02.2021
В поздравлении он отметил, что високосный год Мыши принёс всем много испытаний
Российский Дед Мороз приехал на Сагаалган в Улан-Удэ
Российский Дед Мороз приехал на Сагаалган в Улан-Удэ
Общество, 12.02.2021
На площади Советов стартовали праздничные мероприятия. ФОТО, ВИДЕО
В Бурятии изготовили 108 бронзовых коров
В Бурятии изготовили 108 бронзовых коров
Общество, 12.02.2021
Освящение фигурок прошло сегодня утром в Иволгинском дацане
В Бурятии ещё 108 человек заболели коронавирусом
В Бурятии ещё 108 человек заболели коронавирусом
Общество, 12.02.2021
Число случаев COVID-19 за всё время превысило 32 тысячи
Бурятия празднует Новый год по лунному календарю
Бурятия празднует Новый год по лунному календарю
Общество, 12.02.2021
В честь праздника в Улан-Удэ пройдут концерты, различные конкурсы
На Байкале проведут соревнования по альпинистским восхождениям
На Байкале проведут соревнования по альпинистским восхождениям
Общество, 12.02.2021
Первый этап состоится в Иркутской области, второй – в Бурятии
В Иркутской области совершат ледовый переход по Ангаре
В Иркутской области совершат ледовый переход по Ангаре
Общество, 12.02.2021
Мероприятие проведут в рамках фестиваля «Зимниада»
На Сагаалган в Бурятии ветрено
На Сагаалган в Бурятии ветрено
Общество, 12.02.2021
Порывы ветра достигнут 14 м/с
Юрий Трутнев о «Байкальской гавани»: «Продолжим поиск инвесторов»
Юрий Трутнев о «Байкальской гавани»: «Продолжим поиск инвесторов»
Общество, 11.02.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с посещения полпредом президента в ДФО промпарка
В Бурятии объявлен конкурс «Слава защитникам Отечества!»
В Бурятии объявлен конкурс «Слава защитникам Отечества!»
Общество, 11.02.2021
Творческие работы принимаются от детей возрастом от 4 до 12 лет
Забайкальцы раскроют таланты в марафоне «Территория творчества»
Забайкальцы раскроют таланты в марафоне «Территория творчества»
Общество, 11.02.2021
Проект проводится среди клубов и кружков края
В Иркутской области назвали редкие имена 2020 года
В Иркутской области назвали редкие имена 2020 года
Общество, 11.02.2021
Среди редких имён новорожденных: Цезарь-Кесарь, Тим-Лео, Софиябону и Самая
В Закаменском районе Бурятии провели фестиваль молока
В Закаменском районе Бурятии провели фестиваль молока
Общество, 11.02.2021
В ярмарке приняли участие воспитанники соццентра

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^