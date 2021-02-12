Таким образом он поздравил жителей региона с праздником
Диспетчер пожарной части 45 10-го Тункинского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии Валерий Шожоев поздравил жителей республики с праздником Белого месяца, исполнив песню.
Он спел композицию «Сагаалганай амар мэндэ!» в бурятском дэгэле на фоне пожарной машины.
В Бурятии диспетчер пожарной части спел в честь Сагаалгана
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