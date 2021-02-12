Обряд посетили многие осуждённые
В преддверии празднования Белого месяца в исправительных колониях № 2 и № 8 в Улан-Удэ прошёл обряд очищения «Дугжууба».
- Люди обтираются кусочком теста из муки и воды, из которого лепят фигурки, передавая ей все свои болезни, беды, потери и боль. Эти фигурки складывают в специальный ритуальный костер в виде пирамиды с острым «наконечником», способный превратить в прах все грехи человечества и сломать препятствия на пути к просветлению, - отмечают в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
Обряд посетили многие осужденные. Мероприятие прошло с соблюдением всех противопожарных требований.
В колониях Улан-Удэ прошёл обряд Дугжууба
Общество, Фото:
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