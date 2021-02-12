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В Бурятии изготовили 108 бронзовых коров

В Бурятии изготовили 108 бронзовых коров
Общество,  Фото:facebook.com
Освящение фигурок прошло сегодня утром в Иволгинском дацане

В художественной мастерской Иволгинского дацана «Эрхим Дархан» («Искусный мастер») изготовили 108 бронзовых коров. Об этом сообщила пресс-секретарь дацана Алла Намсараева в Facebook.

- На алтаре Согчен дугана находятся 108 символов года - бронзовые Коровы, которые были отлиты мастерами художественной мастерской Иволгинского дацана «Эрхим Дархан». Затем все желающие иметь у себя дома такой освященный символ нового года могут приобрести его в дацане, - отметила она в социальной сети.


Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году в Иволгинском дацане 24 февраля – в день Сагаалагана – также освятили 108 бронзовых мышей.

Иволгинский дацан Сагаалган
 
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